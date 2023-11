Pepe Gutiérrez afirma que ver a Yuri sin maquillaje es espeluznante: 'no... ¡te asustas!'

No es nuevo para nadie que Yuri es una de las famosas menos queridas de la farándula mexicana debido a sus comentarios homofóbicos que han generado mucha polémica, además depor decir que los jóvenes son una “generación de cristal” que “no aguanta nada”, cuando ella es la que en diversas entrevistas ha demostrado que quien no soporta es ella.

Ahora, Pepe Gutiérrez, el reconocido “maquillista de los famosos”, emitió una serie de fuertes declaraciones en contra de la cantante autoproclamada como cristiana, pues afirmó que verla sin maquillaje y al natural es espeluznante, pues no se parece en nada a como suele aparecer en redes y en presentaciones.

Así lo dijo en entrevista en el programa de Eli Gutiérrez el hombre que ha maquillado a famosas de la talla de Paris Hilton, Ximena Navarrete y Lucía Méndez.

Durante la charla, Pepe Gutiérrez habló acerca de quien fue la famosa que lo dejó más impactado a la hora de trabajar con ella y verla sin una gota de maquillaje, y el experto en belleza no dudó en sacar a relucir el nombre de Yuri, quien también ha sido acusada de gordofóbica.

“sí, Yuri… no, no, no… ¡te asustas! ¡te juro!, cuando me abrió la puerta una vez de su hotel y la vi dije: ‘¡Dios mío!, ¿cómo es posible este suceso?’, sí, pero es de esos rostros que cuando empecé a maquillarla dije: ‘¡ay! Yuri’, o sea su rostro cambia, pero sí está muy arrugadita, la verdad”, narró Pepe Gutiérrez.

Asimismo, el experto en maquillaje y belleza contó quién ha sido la famosa más nefasta con la que ha trabajado y remarcó que no es Paris Hilton, pues la describió como una persona maravillosa, con clase y educada… a diferencia de Dulce María de RBD, quien dijo que es una nefasta engreída y grosera.