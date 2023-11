Maryfer Centeno se desmaya en el baño y se rompe la boca: 'los dientes los tengo deshechos' (VIDEO)

Maryfer Centeno, la polémica grafóloga que suele ser acusada por los internautas de “mitómana” por sus “lecturas” corporales de los famosos, desató preocupación, pues compartió que se desmayó en su baño y al caer se hirió la boca debido al impacto.

A través de sus redes, la grafóloga de 33 años contó que durante la noche perdió el conocimiento cuando se paró en su casa para ir la baño, hecho que le trajo lamentables consecuencias en la cara.

De acuerdo con sus palabras, Maryfer Centeno comenzó a sentirse mal y se levantó para ir al baño; su esposo le preguntó si quería que la acompañara, pero ella prefirió ir sola. Esto fue un grave error por parte de la famosa, pues cuando estaba en frente del lavamanos se desmayó.

“En la noche me desperté y le dije a Carlos, me siento mareada y me dijo, te acompaño, le dije no, entonces llegué al lavabo y de lo demás ya no me acuerdo, pero vi a Carlos y después otra vez me desmaye y no sé por qué me bajó tanto la presión…”, contó Maryfer Centeno.

“Tengo rinofaringitis aguda y no era para tanto”, agregó la famosa, quien después le mostró a sus seguidores cómo le quedó la boca toda rota tras el impacto con el mueble del baño, acabando así con los tratamientos bucales que se había hecho.

“Vean, los dientes los tengo deshechos, todo mi tratamiento de alineadores valió gorro”, lamentó Maryfer Centeno.

Finalmente, la grafóloga de TikTok le avisó a sus fans que iría al doctor para ver qué estaba sucediendo con ella, pues suele desmayarse repentinamente y la próxima vez que suceda podría sufrir graves consecuencias si se encuentra en un lugar peligroso o en la calle.