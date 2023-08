Maryfer Centeno le responde a Marlon Colmenarez tras atacarla por analizarlo

Marlon Colmenarez es detestado por todos los fans de Wendy Guevara, pues aseguran que sólo busca aprovecharse de ella y su dinero, sumado a que hace unos días hicieron juntos una transmisión en la que el venezolano humilló a la influencer y le dijo que cuando la conoció no era nadie y que incluso él la ayudaba.

La polémica grafóloga Maryfer Centeno, como siempre, se puso a analizar el lenguaje corporal de Marlon para dar de qué hablar y en sus resultados afirmó que el venezolano es quien dominaba esa conversación, mientras que Wendy estaba muy cuidadosa.

Marlon y Wendy Guevaracontra Foto: Especial

Tras ser sobajada por Marlon, Wendy dijo "no pasa nada" y justificó las palabras de su amigo, cosa que fue interpretada por Maryfer Centeno como Marlon es quien es la autoridad en la pareja.

“A mí me parece que es atrevido y algo que no le gusta a Wendy. No sé si realmente... habría que conocer el contexto para ser preciso y no hacer un comentario desafortunado”, dijo la grafóloga.

Estas palabras sacaron de sus casillas a Marlon, quien afirmó en otra transmisión que mucha gente estaba sacando versiones falsas y calumnias en su contra, y, sin mencionar directamente a Maryfer Centeno, le dijo:

“He visto videos con millones de vistas, que dicen que mi expresión corporal es que estoy gritándole y tratándola mal. Yo les voy a decir algo, Wendy es una persona super inteligente y no es ninguna tonta que se ha dejado llevar”, pronunció.

Ante ello, Maryfer Centeno le emitió una respuesta a Marlon a través de Twitter, en la que le dejó más que claro que ella sabe de lo que habla y le pidió de la manea más atenta que “soporte”, porque ella habla desde lo profesional y no el chisme.

“Querido Marlon. No puedo ir en contra de la lógica, la comunicación es un arte pero sí quiero dejar claro que he sido muy respetuosa siempre al referirme a la situación. Mi enfoque es constructivo y de decir la verdad, aunque me pase factura”, tuiteó Maryfer