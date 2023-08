Marlon dice que ataques en su contra son culpa de amigas de Wendy Guevara y las amenaza

Marlon Colmenarez, amigo de Wendy Guevara, hizo un live en sus redes sociales acompañado de la ganadora de La casa de los famosos México y aseguró que todos los ataques que recibe en Internet son generados por las amigas de la influencer y señaló directamente a Paola Suárez, Evelyn, Kimberly Irene, entre otras.

En la transmisión, el venezolano aseguró que rompía el silencio después de cuatro años de amistad con Wendy Guevara y señaló que a partir de ahora ya no se va a callar y que va a responder a todos los ataques de las amigas de la youtuber.

Marlon aseguró que Paola Suárez lo llamó prostituto en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante. Señaló que Las Perdidas nunca lo han querido.

“Con todas he convivido, con todas he ido de fiesta, pero desde que la chiquis entró a la casa, de un día para otro, hicieran como si nunca en la vida me hubieran conocido”, dijo Marlon.

“Esas mujeres, desde hace tres años, me andan tirando hate, burla, críticas. Yo nunca me había defendido, esto es como advertencia: de ahora en adelante, lo que les quiero pedir es que saquen mi nombre de sus bocas, porque no pueden hacer contenido si no hablan de una persona”, mencionó el amigo de Wendy Guevara.

“Me sé cuentos e historias de todas y me voy a defender, ya dejé que hablaran de mí. Si me quieren hablar después y me piden una disculpa que sea pública, pero si quieren no me hablen. Se de ahora en adelante vuelve a hablar de mí, yo voy a salir a defenderme y a tirar”, indicó el influencer.

Wendy Guevara señaló que está sorprendida de ver videos hasta de su familia, quienes también se manifestaron en contra de Marlon.

Fans aseguran que Marlon se cuelga de la fama de Wendy Guevara

Los usuarios criticaron a Marlon por su live y aseguraron que solo quiere fama y victimizarse y cuestionaron que justo cuando Wendy Guevara es la más famosa de México, entonces sí salió a hablar y a decir que va a salir a defenderse. También los cibernautas le dijeron a la influencer que si son muchas personas las que están en contra de Marlon debe haber varios motivos.

“WENDY todos tus fans, tus amigas, tu familia, tanta gente no puede estar equivocada, pero en fin. Un día tienes todo el cariño de la gente y no podemos estar mal tanta gente”, “No te dejes Wendy es puro vividor este Marlon se quiere colgar de tu fama tu sola estás mejor”, “Wendy recuerda que las amigas siempre estarán a hi mientras Dios lo permita y un hombre puede ser muy voluble”, “No Wendy, si que estás muy mal, acabas de permitir que este tipo amenace a tus amigas enfrente de ti”, fueron los comentarios de los usuarios.