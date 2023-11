Adal Ramones responde a quienes lo critican por ser padre a los 61: 'tengo energía'

Adán Ramones fue muy criticado porque hace unos meses anunció el nacimiento de su hijo Cayetano, al cual engendró a los 61 años, hecho que a mucha gente le pareció mal, pues dicen que ya está muy viejo para andar procreando, en especial porque su esposa Karla tiene 36 años, por lo que podría ser su hija.

Sin embargo, Adal ramones es más viril y fértil que muchos de sus envidiosos detractores, motivo por el cual le respondió a toda esa gente sin quehacer que critica su vida y a sus deseos de dejar más herederos.

En entrevista con el programa Hoy, Adal Ramones afirmó que es un padre responsable y no ausente como muchos de sus detractores. Además dejó en claro que él no se gasta su dinero en miches, azulitos, ni en bellaqueo cringe.

"No tienen un papá alcohólico o drogadicto o un papá que abandona o un papá que golpea. Tienen un papá que fue papá más grande", dijo.

Además, han lamentado que cuando Cayetano tenga 20 años él estará por los 81 o quizás muerto; sin embargo, Adal Ramones dijo que él está fuerte y energético:

"Si me vieran decrépito, si me vieran fregado, ahí sí me dirían ‘oye, cómo se atreve’. Creo que yo le doy dos vueltas a mi mujer todavía. Tengo todavía la energía para jugar con cada uno de ellos", remarcó,

Finalmente, el conductor de “Otro Rollo” celebró que muchísimas personas no envidiosas han celebrado su aspecto físico a los 61 años y que incluso le han manifestado que a su edad les gustaría verse la mitad de bien que él.

"La gente lo que más dice es ‘espero verme como Adal así a esa edad’", remarcó Adal Ramones, silenciando las bocas de sus haters y detractores.