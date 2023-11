Florencia Guillot responde a acusaciones de promover el grooming: 'estoy en deconstrucción'

Florencia Guillot por fin respondió a la polémica que generó su podcast y por el cual la gente la está acusando de promover el grooming y la pederastia, al presentar como “caso de éxito” de amor el caso de Pau Florencia y Mauricio Cuevas, quien reveló que “enamoró” a su ahora esposa cuando ella iba en la secundaria y el tenía casi 30 años.

A través de un comunicado que colocó en sus redes sociales, Florencia Guillot primero habló acerca de las cosas “positivas” que ha mostrado a través de su podcast.

la manera en q los amigos del sujeto tenían mas consciencia sobre la edad, pero a la florencia guillot le pareció súper romántico en todo momento pic.twitter.com/xSQZNpEN5U — Boa Vitória ꕥ (@loverofartp) November 11, 2023

“Hola Guerreros, siempre me han inspirado a crear y si hoy hago lo que hago es por ustedes. Me siento plena cuando puedo hacerlos felices o cuando me permiten aportarles algo positivo con mi contenido, desde un tutorial de maquillaje, una perritragedia, hasta un episodio de VAT (podcast)”, inició.

Tras ello afirmó que ha analizado a su manera toda la polémica y críticas que ha recibido por lo que presentó en el polémico episodio de su podcast, al que invitó a Pau Florencia, conocida en las redes como The Urban Beauty y su esposo mayor Mauricio Cuevas Ampudia, quien sigue siendo criticado en las redes.

En ese sentido, la regiomontana afirmó que se sigue “deconstruyendo”, implicando que tenía normalizadas y romantizadas cosas como el “grooming” y la pederastia, lo cual la gente la acusa de promover por el polémico video.

no, una niña de 14 años con un pederasta de casi 30 años no es una historia de amor, es abuso y es peligrosisimo que pendejas como florencia guillot lo estén romantizando de esta forma https://t.co/sMyNT2maXm — s. 🌸 (@sararxcha) November 10, 2023

“En este camino en el que muchos de ustedes me han acompañado, siempre me ha sumado tomar su crítica constructiva. Con mi último contenido publicado: escucho y entiendo lo que cuestionan. Sigo en este proceso de deconstrucción, aprendiendo, desaprendiendo y siempre buscando ser mi mejor versión para ustedes”, dijo.

La influencer de belleza dijo que es consciente de que sus videos generan un impacto entre sus seguidores “y la responsabilidad que eso conlleva”

Florencia Guillot neta aplicó la de “sí, ya los vi, estoy haciendo prueba y error pero el lunes me voy de viaje con mi familia así que si, si si, ya a la chingada” 🤣



Acompañado del clásico video de disculpa en donde tienen que salir demacradas para que sea “creíble” 🤡 pic.twitter.com/Us91GFk0Vo — Mermaid 🧜🏻‍♀️♥️ (@Mermaid_coyac) November 11, 2023

“Siempre estaré agradecida con quienes me comparten su historia, pero también con quienes me cuestionan y me ayudan, especialmente porque estoy consciente del impacto que tienen mis plataformas y la responsabilidad que eso conlleva”, agregó Florencia Guillot.

Finalmente, la rubia regiomontana agradeció a quienes “se han quedado y me han compartido crítica constructiva desde el respeto”.

No obstante, Florencia Guillot fue duramente criticada por los internautas, porque tras su comunicado subió un video en el que afirmó que se iba a ir de vacaciones y que tras ello iba a volver a hacer contenido como si nada hubiera pasado.

“A partir del lunes tengo un viaje familiar que me emociona mucho, le voy a dar toda la prioridad y le voy a destinar toda la energía; vamos a ver cómo se dan las cosas y si me nace compartirles algo del viaje lo voy a hacer. Regresando voy a hacer el contenido que me gusta”, pronunció.