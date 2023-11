Taylor Swift le da romántico beso a Travis Kelce tras concierto (VIDEO)

Taylor Swift dejó a las swifties completamente encantadas y creyendo en el amor, pues la cantante sorprendió a darle tremendo beso a su novio, el deportista Travis Kelce, al finalizar uno de los conciertos que dio en Argentina.

Cabe recordar, que desde finales de septiembre pasado se dio a conocer la existencia del romance entre Taylor Swift y Travis Kelce, muchos dicen que son sólo especulaciones, pero muchas fans afirman que es un amor de cuento de hadas, que en el futuro inspirará unos temazos bien dolidos.

te entiendo travis yo también me taparía la cara y me reiría como pendeja enamorada si taylor swift cambiara la letra de una de sus canciones en mi honor pic.twitter.com/AgJpgsVIHE — skyguy (@carouselenas) November 12, 2023

Los hechos ocurrieron durante la noche de este sábado 11 de noviembre, tras el espectáculo monumental que Taylor Swift ofreció en el Estadio River Plate de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina.

El hype por el romance entre los famosos comenzó cuando Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs, fue captado en el recinto donde la rubia iba a interpretar canciones como “Cardigan”, “Mastermind” y “Anti-Hero” y estremecer a las swifties argentinas.

Por si fuera poco, mientras la Taylor Swift cantaba “Karma”, la artista hizo un cambio en la letra para hacer referencia a Travis Kelce, dejando clarísimo que lo ama.

“Karma is the guy on the Chiefs coming straight home to me”, dijo, oración que se traduce al español como: “el karma es el chico de los Chiefs que viene directo de casa a mi”.

Taylor Swift corriendo a besar a Travis Kelce después de su show en Argentina. pic.twitter.com/GLAKlrcZSK — Indie 505 (@Indie5051) November 12, 2023

Este clip se viralizó rápidamente en redes, al igual del momento en el que Travis Kelce reacciona a las palabras la artista, lo cual lo hace emocionarse y bailar.

Finalmente, tras el concierto, varias lograron captar el momento exacto en el que Taylor Swift baja del escenario para encontrarse con Travis Kelce, a quien no sólo le dio un cálido abrazo por la emoción de verlo, sino que le da un tremendo beso que hizo gritar a cada una de las swifties presentes.