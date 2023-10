The Eras Tour en Cines: Swifties hacen largas filas para conseguir palomeras y vasos de Taylor Swift

La euforia por Taylor Swift no ha terminado, pues luego del The Eras Tour la cantante originaria de Pensilvania, Estados Unidos, anuncio que lanzaría en la pantalla grande su show para quienes no pudieron asistir a sus conciertos o para quienes quieren revivir el momento.

Esto enloqueció a la fanáticas, quienes han esperado el momento del estreno en la pantalla del show. Las swifters también han hecho saber a través de redes sociales que desean conseguir las palomeras y los vasos edición limitada que se estarán vendiendo en las dos empresas exhibidoras en donde estará disponible el The Eras Tour.

A través de redes sociales circulan imágenes de swifters quienes desde temprano llegaron a los cines de sus localidades para ser los primeros en las filas de las dulcería para adquirir las palomeras y los vasos.

La que dijo que "Si le tocaba palomera y vaso de The Eras Tour bien y si no, ni modo" pero bien que anda formada. 🤡 pic.twitter.com/UQVX3BAUx1 — Yenn ✨🍿🍵 (@yenn_glez) October 13, 2023

‼️Hoy nos visitan l@s Swifties‼️ 💜



Así se vive la euforia para #TSTheErasTourFilm 🎤 🎶 y la venta del vaso y palomera de Taylor Swift ✨ pic.twitter.com/GDa4TA2Bzj — Altama City Center (@Altamamx) October 13, 2023

Muchas seguidoras de Taylor Swift han mostrado a sus seguidores en redes sociales que consiguieron su objetivo, pero muchas más han confesado que no les fue posible lograrlo y hasta han señalado que no se les quiso vender el producto.

ya tengo mi vaso y mi palomera aysi., pero los compré en Cinemex y mi función es en Cinépolis pic.twitter.com/i8gKeXCVPu — 𝐀𝐫𝐭𝐮𝐫𝐨 𝐓𝐨𝐥𝐞𝐝𝐨 (@arturotoledo_) October 13, 2023

Llegué a formarme a Cinépolis de Encuentro Fortuna por mi palomera y mi vaso de Taylor. Había como 40 personas en la fila y gente apartando lugares.



Aborté la misión y fui al Cinemex de Parque Lindavista. Había seis personas delante de mí y me despacharon de volada. Lol. pic.twitter.com/6BNpeWDAyz — Regina (@ReginaSeQueja) October 13, 2023

Corran a Cinemex de Pabellón Cuauhtémoc, si hay vaso y palomera de Taylor Swift y no hay gente formada 🫠 pic.twitter.com/7yTBxyhPIR — Diana (@FCBatlleOna) October 13, 2023

¿De qué trata la cinta de Taylo Swift en la pantalla grande?

Muchas swifties se quedaron con las ganas de ir a los conciertos que Taylor Swift ofreció en la Ciudad de México; sin embargo, podrán disfrutar de la experiencia del The Eras Tour, la película oficial de la gira de la famosa, la cual se proyectará en cines de México.

“The Eras Tour ha sido la experiencia más significativa y eléctrica de mi vida hasta ahora y estoy encantado de decirles que pronto llegará a la pantalla grande”, escribió Taylor en redes sociales, por lo cual se espera que la película sea más que épica y una experiencia de vida.

Es por ello que, tal como en los conciertos, las cadenas de cines aprovechan para vender mercancía conmemorativa a sobreprecio.

