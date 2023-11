Enrique Guzmán rompe el silencio tras acusaciones de abuso a una menor.

Hace unos días surgió la noticia de existe un supuesto video en el que se ve a Enrique Guzmán abusando de una menor de edad. Ante estas fuertes acusaciones el cantante de rock respondió a medios de comunicación lo que piensa al respecto.

Fue Enrique Morales, periodista y publirrelacionista, quien dio a conocer la noticia a través del programa de Angélica Palacios Real: "Existe un video donde Enrique Guzmán está abusando de una menor, no puedo decir ningún nombre. Alejandra (Guzmán) sabe que existe ese video, lo tiene Alejandra, la mamá de la niña, Enrique Guzmán lo vio", aseguró.

“Yo no creía lo que le había hecho a Frida y después de que, hace un par de meses vi ese video, dije: ‘No es posible’. Me lo enseñan (el video) y no puede salir porque afecta a la menor”, agregó Emilio Morales.

Ante estas fuertes acusaciones, y con el antecedente de Frida Sofía, nieta del cantante quien señaló que su abuelo también habría abusado de ella, Guzmán respondió: "No sé, no he visto nada. ¿Tengo la costumbre yo de violar señoritas? No sé quién es él. No sé si lo tenga Alejandra, no sé de qué video me hablas. Seguramente como tengo fama de ser violador de niños, de toda la vida, lo he hecho muchas veces, están locas”.

Los rumores apuntan a que la menor podría ser la hija de Mayela Laguna, hija de la expareja de su hijo, Luis Enrique Guzmán, aunque la el cantante negó conocerla, así como negó en un principio conocer a Frida Sofía.

Con respecto a las acusaciones que emitió Frida Sofía, el intérprete de "Tu Cabeza en mi hombro" dijo: "Frida Sofía puede decir lo que quiera, es su palabra contra la mía. Me sorprende porque no tengo fama, que existan todas esas acusaciones hoy a mis 80 años, es como loco, además para qué", dijo el cantante.

DGC