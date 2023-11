Boletos del Tecate Pal' Norte 2024 vuelan a unas horas de su lanzamiento y desatan críticas; 'jamás hubo fases'

A partir de hoy ya están listos los boletos del Tecate Pal' Norte de los festivales más relevantes de México y también uno de los más esperados por el público regio y de toda la República. La venta de los boleos está causando estragos entre los internautas, quienes esperan alcanzar boletos en la Primera Fase.

Con fechas confirmadas para los días 29, 30 y 31 de marzo, este festival promete ser una experiencia inolvidable para los amantes de la música. Ubicado en el tradicional Parque Fundidora de la ciudad de Monterrey, el Tecate Pa’l Norte ha sido un punto de encuentro para fanáticos de diversos géneros musicales, tanto nacionales como internacionales.

Fue este martes que salieron a la venta los boletos y miles de personas ingresaron a las páginas para comprar sus boletos, sin embargo, no todos están corriendo con la misma suerte: "Fui el 932 en la fila virtual en #Palnorte. al momento de que me da acceso a comprar ya me estaba arrojando los boletos ascendentes en fase 3. @Ticketmaster_ Me es imposible esto. Y 2 mins después agotado, con otra cuenta en fila 1100", relata un usuario en redes sociales.

"¿Qué ver**** le pasa al Tecate Pal' Norte y sus pu***s precios? ¿ $11k por 2 boletos en GENERAL? Los boletos traen un pedazo de ver*** de Kendrick o de Louis o ¿POR QUÉ TAN PIN*** CAROS?", agrega un internauta.

¿Cuánto cuestan los boletos para el Tecate Pal´ Norte?

De acuerdo con la cuenta oficial del festival de Instagram, únicamente hay boletos disponible para la Fase Final, hecho que no tiene muy contentos al público. Los precios superan los 12 mil pesos, por lo que los internautas aseguran que jamás hubo Fases.

General: 5 mil 985 pesos

General +: *****

Ascendente: 10 mil 270 pesos

Vip: 12 mil 470 pesos

¿Quiénes se presentarán?

El cartel de esta edición está compuesto por grandes estrella de la industria de la música tanto nacional como internacional. El festival contará con una impresionante alineación de artistas que prometen ofrecer un espectáculo inolvidable. Entre los nombres destacados se encuentran Peso Pluma, Kendrick Lamar y Blink-182, quienes ocupan el puesto de headliners del evento.

DGC