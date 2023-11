¿Quién era y de qué murió Pat E. Johnson, actor de Karate Kid, a los 84 años?

El mundo del cine vuelve a estar luto ahora con la muerte de uno de los actores que formó parte del elenco de la conocida saga Karate Kid.

Se trata de Pat E. Johnson, quien interpretó al referí cuando Ralph Macchio y William Zabka se enfrentaron.

A través de las redes sociales, en un comunicado emitido por su esposa, se dio a conocer su fallecimiento.

"Para aquellos que no lo saben, mi esposo, Pat Johnson, falleció ayer. Tuve la suerte de tener a todos mis hijos aquí conmigo: lloramos, reímos, nos abrazamos. 54 años después, mi vida ahora está en paz y tengo la suerte de tener tantos recuerdos, amigos, hijos, nietos y bisnietos increíbles", mencionó su esposa en un comunicado.

¿De qué murió Pat E. Johnson de Karate Kid?

Al parecer el actor murió por causas naturales en su casa de Los Ángeles, así lo dio a conocer la sobrina de Pat E. Johnson, al medio de comunicación The Hollywoos Reporter.

¿Quién fue Pat E. Johnson, actor de Karate Kid?

El actor nació en 1939 en las Cataratas del Niágara, Nueva York. Johnson aprendió Tang Soo Do, una antigua forma coreana de karate, mientras servía como capellán del ejército estadounidense en Corea en 1963. Dijo que le tomó sólo 13 meses obtener su cinturón negro.

Muere Pat E. Johnson, réferi en Karate Kid Foto: Especial

Entonces, Pat E. Johnson sí era atleta de artes marciales, de acuerdo con la información, pues sí fue entrenador en la vida real.

Además se dedicaba a armar las peleas de las películas, él mismo coreografió las escenas de lucha en Karate Kid.

También coordinó peleas en Buffy, la cazavampiros; en las películas de Teenage Mutant Ninja Turtles y Mortal Kombat; y en otras películas como Enter the Dragon (1973), To Live and Die in LA (1985), Showdown in Little Tokyo (1991), Batman and Robin (1997) y Wild Wild West (1999).

Johnson se desempeñó como uno de los mejores instructores en las escuelas de kárate de Chuck Norris en el área de Los Ángeles a partir de finales de la década de 1960, y entre sus estudiantes a lo largo de los años se incluyeron Steve McQueen, Bob Barker y miembros de la familia Osmond.