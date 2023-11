Acusan a Florencia Guillot de promover el grooming y otro turbio delito en su podcast

La influencer Florencia Guillot está sumida en la polémica y ha sido criticada por miles de personas en las redes estos días, pues la gente la acusa de promover el grooming y la pederastia en su podcast, pues celebró a una pareja con 14 años de diferencia, en la que el hombre “enamoró” a la mujer cuando ella apenas iba en la secundaría mientras que él ya tenía casi 30 años.

A través de redes se han viralizado diversos clips del episodio podcast que Florencia turbiamente tituló “El amor lo puede todo”; en él entrevista a la influencer Pau Florencia y su esposo Mau, quienes contaron su “historia de amor” que desató asco y preocupación en el internet.

no, una niña de 14 años con un pederasta de casi 30 años no es una historia de amor, es abuso y es peligrosisimo que pendejas como florencia guillot lo estén romantizando de esta forma https://t.co/sMyNT2maXm — s. 🌸 (@sararxcha) November 10, 2023

Y es que Florencia Guillot dijo que los invitó porque tienen 17 años de relación, la cual calificó como una “historia que es muy llamativa, así que quiero que nos cuenten todos los detalles”.

Fue entonces cuando Mau dijo unas palabras que comenzaron a preocupar a los internautas: “hay una diferencia de edad, no vamos a mencionar números, hay una diferencia de edad importante, más o menos yo le llevo a Pau entre 13 y 14 años entonces era '¿qué hace Mauricio con Pau?'".

Florencia Guillot debería disculparse por sacar ese podcast tomando en cuenta que su público es joven y en cuanto a Paulina Florencia espero que se de cuenta que fue víctima y sigue siendo una ,es triste ver cómo una niña fue arrebatada de vivir su vida pic.twitter.com/B6RWXm5Xk3 — panpriya lon (@pikakumary) November 11, 2023

Tras ello, Paulina Florencia dijo que conoció a su marido cuando iba ella en la secundaria: “Fue en un viaje en el que él iba con sus amigos, y yo con los míos y al final terminamos coincidiendo. Fue rarísimo porque yo iba en secundaria y Mau ya chambeando”.

Por si fuera poco, Mau reconoció que aplicó la depredadora “eres muy madura para tu edad”: “desde que la conocí nunca dije ‘estoy platicando con una escuincla… todo pintaba para que no pudiera suceder”.

Florencia Guillot los cuestionó respecto a cómo tomaron sus familias el noviazgo y Pau reconoció que su madre nunca estuvo de acuerdo con esa relación, y entonces hizo una dura revelación: “yo ya contaba lo segundos de cuándo cumplo 18 años para salirme de mi casa”.

No, no es un ejemplo de relación es pedofilia Florencia Guillot pic.twitter.com/6icL3Iluf1 — Othonieljosaphat (@othoniel_m) November 10, 2023

Absolutamente a nadie le pareció que la historia de Pau y Mauricio fura romántica y acusaron a Florencia Guillot de promover y normalizar el grooming y la pederastia:

"No es lo mismo llevarse 15 años cuando se tienen 20 y 35 a 14 y 29, eso es hasta ilegal", “Romantizando la pedofilia y el tipo lo cuenta con una desfachatez y normalidad...", “es apología a la pedofilia, un problema gigante en México , no es para romanizarlo, no es algo que se toma a la ligera” y “Que mal que Florencia Guillot normalice el Grooming, NO ES NORMAL que un hombre de 30 años se fije en una niña de 14 y además se salga por la tangente diciendo: era muy madura para su edad… ERA UNA NIÑA, a la cual le hiciste saltarse todas las etapas de la adolescencia”, señalaron.