Sasha Sokol explota contra Yordi Rosado por entrevista con Luis de Llano: "Pensaste en tu rating"

La actriz y cantante Sasha Sokol explotó contra Yordi Rosado, luego de que el conductor de televisión justificara que le faltó experiencia en la entrevista con Luis de Llano en la que destapó el caso de abuso contra la artista.

Este domingo Yordi Rosado fue el entrevistado en su programa y aseguró que en el caso de Luis de Llano no dimensionó lo que podría pasar con las declaraciones que estaba dando el productor. Asimismo, señaló que él se mete tanto en la entrevista como espectador que le faltó experiencia para tratar un tema delicado como el abuso sexual.

Sasha Sokol se lanzó contra Yordi Rosado

Sin embargo, Sasha Sokol no cree en la “inocencia” de Yordi Rosado y aseguró que a él le faltó empatía con ella y que solamente estaba pensando en sus visitas y likes.

“Yordi: no te faltó experiencia, te faltó empatía. Por supuesto que no tienes culpa de lo que tus invitados te cuentan; pero tienes la responsabilidad de tu respuesta ante lo que escuchas”, escribió Sasha Sokol en su cuenta de Twitter.

¿Qué pensará un posible abusador al ver tu entrevista del 6 de marzo? y sobretodo, ¿qué pensarán otras víctimas de abuso? pic.twitter.com/Dw2Wux0Zic — Sasha Sokol (@SashaSokol) December 13, 2022

te puede interesar Sasha Sokol revela detalles de demanda contra Luis de Llano; exige disculpa pública e indemnización

Sasha Sokol compartió un fragmento de la entrevista en la que Yordi Rosado le pregunta a Luis de Llano si se enamoró de ella, por lo que la actriz aseguró que con sus cuestionamientos solo pensaba en tener más reproducciones en su canal de YouTube.

“Mientras hacías esas preguntas pensabas en el raiting que tendría tu programa… No pensaste en mí. Ni en mí a los 14, ni en mí hoy. La empatía se tiene o no se tiene. Tú, no la tuviste”, escribió Sasha Sokol.