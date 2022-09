Sasha Sokol espera la disculpa pública de Luis de Llano: "Estoy pasando un momento difícil"

Sasha Sokol ofreció nuevas declaraciones respecto al proceso legal en contra de Luis de Llano, y aseguró que espera la disculpa pública del productor, que presuntamente inspiró “El carnal de las estrellas” de Molotov.

Al ser interceptada en el aeropuerto de la CDMX por las cámaras del programa “Vivalavi”, Sasha Sokol también reveló que no la ha pasado muy bien durante el proceso legal, iniciado el pasado 18 de julio.

"No es para nada una época tranquila ninguna persona que haya vivido lo que yo viví, no estoy tranquila, estoy pasando un momento difícil, me imagino que la familia de Luis también está pasando un momento difícil pero no podemos hablar del proceso porque eso es lo que pide el mismo proceso", dijo.

Sasha Sokol afirmó que lo único que quiere es que se esclarezca la verdad y que Luis de Llano pague las consecuencias de sus crímenes, ofreciéndole una disculpa pública y una indemnización económica que va a donar.

"Sólo estoy buscando que se estabilice la verdad, que me ofrezca una disculpa, me parece que es lo mínimo que se puede pedir, el monto no es para mí es para una asociación con la que firmé convenio en el que se entrega el 100% se llama ADIVAC A.C. y creo que es importante que haya un monto", apuntó.

"Mujeres y hombres, hay muchas personas que pasan por esto ojalá que pueda servir de inspiración o aliento creo que es una forma de empezar a sanar que ayuda", finalizó Sasha Sokol.