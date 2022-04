¿Alexis Ayala apoya a Luis de Llano?: "Lo único que tengo con él es agradecimiento"

El polémico caso de Luis de Llano y Sasha Sokol sigue dando mucho de qué hablar, y ahora fue el turno del actor Alexis Ayala de posicionarse sobre el tema, y sus declaraciones están generando muchos posicionamientos pues ¿apoyó al productor?

Alexis Ayala fue cuestionado por los medios de comunicación respecto a Luis de Llano y sus palabras resonaron entre todos pues dijo que él está sumamente agradecido con el productor.

Y es que Alexis Ayala reveló que en los 90 Luis de Llano le prestó una fuerte cantidad de dinero para poder cubrir la operación a corazón abierto de su padre.

“Yo lo único que tengo con Luis de Llano es agradecimiento. Cuando fue la primera operación a corazón abierta de mi padre, yo estaba haciendo la novela ‘Agujetas de color de rosa’ y no tenía dinero para pagar. Tampoco tenía seguro de gastos médicos porque no le cubría todo a mi papá”, dijo.

Alexis Ayala detalló que Luis de Llano le prestó la fuerte suma de dinero con una gran condición: que siempre trabaja con él.

“Él me vio un día aquí en el foro y me dijo ‘¿qué te pasa?’. Le contesté ‘tengo un problema gravísimo’. Subí a la oficina y me dijo: ‘te voy a pedir dos favores: me vas a pagar y cada vez que yo te hable vas a trabajar conmigo’. Le habló a su contadora e hizo un cheque y me lo dio. En ese momento me fui al hospital a ver todo lo de los médicos”, narró Ayala.

Por ello, cuando se le preguntó su opinión respecto a la denuncia de abuso de Sasha Sokol, Alexis Ayala únicamente pronunció: “hay cosas de las que yo no sé y no puedo opinar, pero te puedo decir esto que tuvo Luis de Llano conmigo”.

