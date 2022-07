Sasha Sokol ratifica demanda contra de Luis de Llano: "Ya está notificado"

Sasha Sokol informó que ratificó la demanda que interpuso en contra de Luis de Llano, a quien acusó de haber abusado de ella cuando era menor de edad.

Esto ocurre a tres meses de que denunció al exproductor en redes y que informó que estaba dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias en contra de él.

En una breve entrevista que ofreció a los medios, Sasha Sokol dijo que hace un mes acudió con las autoridades para denunciar al presunto “Carnal de las Estrellas”, luego de que este negó y minimizó su acusación.

"Hace un mes puse la demanda, no he hablado del tema porque es lo que mis abogados me recomendaron. Ya está en los tribunales desde hace un mes o un poco más, Ya está ratificado, ya está notificado", externó.

No obstante, Sasha Sokol evitó dar más detalles o emitir opiniones al respecto, luego de insistentes cuestionamientos: "no tengo nada más qué decir", pronunció.