Adal Ramones: ¿Qué sexo y nombre tendrá y cuándo nacerá el bebé que engendró a sus 61 años?

Adal Ramones impactó a todo el mundo cuando anunció que será papá por cuarta vez a los 61 años, y ahora reveló el sexo, el nombre y cuándo nacerá su bebé.

Fue en diciembre pasado cuando Adal Ramones dio la intrigante noticia, la cual acompañó de una foto con su esposa Karla de la Mora, a quien le agarra la panza gestante.

“El amor se multiplica… Dios es muy bueno en tantas cosas conmigo y con nosotros como familia. Bienvenid@ … te estamos esperando. ¡Te puedo asegurar que llegarás con una GRAN MAMÁ! Y yo siempre intentando partirme en mi”, señaló.

Esta semana, Adal acudió al programa de radio de Mariano Osorio en donde habló sobre su cuarto hijo, el cual engendró con Karla de la Mora, a la que le lleva 25 años.

Adal Ramones confesó que su hijo será varón y que le pondrá un nombre muy peculiar, que quizás desemboque en bullying: Cayetano.

Además, reveló cuando podría nacer el bebé: "Cayetano está más o menos programado para el 23 de mayo en la Ciudad de México, pero cualquier día se puede reventar la fuente y falta poquito más de un mes”.

Finalmente, Adal Ramones reconoció que ya esta viejo, por lo que Cayetano no lo podrá conocer de la misma manera que sus otros hijos.

"A mí me gustaría vivir muchos años, nunca me preocupo la muerte, de hecho no me preocupa tanto, me preocupa un poco porque si me gustaría ver a mis hijos encaminados, va a ser más difícil ver a Cayetano que va a nacer en un mes y fracción, pero quién sabe, en una de esas vivo noventa y tantos años”, dijo.