Maite Perroni presume su panza de embarazada y revela el género de su bebe

Maite Perroni por fin presumió su panza de embarazada con una bella sesión de fotos que le hizo una revista, a la cual también le dio detalles sobre su bebé, como que genero tendrá.

Se trata de “Caras”, revista de sociales que ha fotografiado a todas las RBD embarazadas y a la que Maite Perroni le reveló que su bendición será una nena.

Y hoy que estás aquí conmigo sé bien, mi vida nació contigo 💝

"Va a ser una niña muy amada, consentida y apapachada. Deseo que podamos guiarla de la mejor forma", afirmó Maite Perroni.

¡Luce hermosa 🤰🏻💗! #MaitePerroni posa por primera vez embarazada en la portada de la revista #CarasMexico





Asimismo, la RBD contó que Anahí y Dulce María le han dado consejos de cómo ser una mamá linda.

"Han sido muy lindas y amorosas, me han acompañado mucho en este proceso. Siempre está ahí para decirme que no me preocupe, que todo va a estar bien y que van a estar a mi lado. También me escriben para recomendarme cosas. Sin duda, están amorosamente presentes y muy lindas, pues ya han vivido la experiencia de ser mamás", remarcó.