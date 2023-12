Por esta razón se te eriza la piel cuando tu ser amado te acaricia

El contacto humano consensuado provoca muchas emociones y reacciones en el cuerpo, algunas de las cuales son muy evidentes, tales como la llamada “piel de gallina”, la cual también se identifica como “vellos erizados” y que es común que se genere cuando el cuerpo experimenta cambios de temperatura.

Por ello, cuando tu piel toca el agua helada se genera esta reacción, aunque ¿por qué esto sucede cuando estás cerca del ser amado? Hay ocasiones en las que no necesitas contacto físico para sentir que tu piel se eriza y esto se debe a una reacción que tiene tu cerebro ante un estímulo placentero.

¿Por qué se eriza la piel cuando nos acarician?

La doctora Laura Salazar, una influencer que se ha hecho viral gracias a los videos que genera en redes sociales decidió brindar la explicación científica de este fenómeno. En este sentido, explicó que “la piel de gallina" es una sensación extrañamente placentera que la mayoría de las personas experimenta cuando se tiene frío, provocando que los músculos de los vellos se contraigan.

Curiosamente esta sensación se replica cuando nos excitamos, ya que el cerebro libera sustancias como la adrenalina y la dopamina, también conocida como la hormona de la felicidad.

Los besos pueden provocar que tu piel se erice Fuente: levante-emv.com

La liberación de estas hormonas genera un aumento en la actividad eléctrica de los músculos justo debajo de la piel, haciendo que los vellos se levanten.

Además de la piel erizada, cuando excitas hay otras señales que son imposibles de ocultar, tales como sudoración y un aumento en la frecuencia cardíaca y en la respiración.

La doctora Laura Salazar también agregó que no todas las personas experimentan la piel de gallina, asegurando que aproximadamente el 14% de la población no logra percibirla, sin que esto signifique que no disfruten de una buena estimulación.