Daddy Yankee da el último concierto de su carrera y confiesa que se volvió cristiano | VIDEO

El cantante de reguetón Daddy Yankee ofreció su último concierto con el que se retira para siempre de los escenarios y anunció en pleno show que es cristiano.

Daddy Yankee tuvo una intensa gira mundial este 2023, pero el cantante cuyo nombre real es Ramón Ayala Rodríguez, decidió concluir su gira en su natal Puerto Rico, en el Coliseo de ese país.

El Big Boss planeó durante varios meses su último show en Puerto Rico, para que fuera el más especial, incluso éste se transmitió en vivo a través del streaming.

Daddy Yankee junto a varios artistas en el escenario de su país para darle la despedida al legendario artista que impulsó el reguetón a nivel mundial, gracias al tema de “Gasolina”.

El intérprete de “Rompe”, “Pose” y “Llamado de emergencia” tuvo como invitados especial a su show a Rauw Alejandro, Luis Fonsi, Zuleyka Rivera y Dj Luian. El reguetonero se presentó ante 18 mil personas.

Daddy Yankee anunció que se volvió cristiano

Durante el show Daddy Yankee confesó que se va del reguetón porque se volvió cristiano, pues indicó que por muchos años obtuvo el mayor reconocimiento en la música, además de que viajó por el mundo, pero aun así él sentía un vacío por dentro, por lo que decidió entregarse a la vida espiritual.

“No es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito, por mucho tiempo yo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar, trataba de rellenar y buscar un sentido a mi vida. En ocasiones aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para sentirme completo. Les tengo que confesar que ya esos días terminaron alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo. Yo no era nada sin él”, dijo el cantante de “Ella me levantó”.

“Pude recorrer el mundo el mundo y ganar muchos premios, pero me di cuenta de algo que dice la biblia: ‘¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si pierde su alma?’. Por eso esta noche reconozco y no me avergüenzo de decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para él”, mencionó Daddy Yankee en su show.

Daddy Yankee indicó que su fama la usará para un nuevo comienzo y predicar la palabra de Dios.