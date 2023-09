Alfredo Adame ya apareció y se lanza como cantante de cumbia | VIDEO

El actor Alfredo Adame no estaba desaparecido como se decía en redes sociales sino que andaba preparando su lanzamiento como cantante de cumbia.

Uno de sus hijos, Sebastián, salió a declarar que estaba preocupado porque Adame no había aparecido en las noticias con sus escándalos habituales, pero el conductor reapareció y mostró que estaba descansando de tantos escándalos en los que se había metido.

“Yo tomé la decisión, hace unos tres meses, de guardarme, la primera razón es porque yo llegué al burn out, es una especie de que se te quema le cerebro, el alma, por el uso, porque estaba metido en pleitos, cosa que yo no provocaba. Me llegó decaimiento, entonces tomarme este descanso para ponerle atención a la casa”, dijo Alfredo Adame.

El conductor de televisión agradeció a la gente que se preocupó por él, menos a su hijo, aseguró que de él no quiere saber nada.

Alfredo Adame se lanza como cantante de cumbia

Alfredo Adame adelantó en Ventaneando que va a debutar como cantante de cumbia junto a Iván ‘El negro más guapo’, con quien lanzará La cumbia del mame, tema con el que lanzará el próximo mes de octubre. Incluso mostró un adelanto de la canción.

“Él es productor musical, escribe, hace cosas muy padres”, dijo Adame en Ventaneando.

Asimismo, en sus redes sociales Alfredo Adame promociona sus eventos en los que se va a presentar, el próximo será en Tuxtla, Gutiérrez, este fin de semana, pues cabe recordar que el conductor también es DJ y así es como se presenta en los antros, porque va a “tocar”.