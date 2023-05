Alfredo Adame ataca a su hijo gay, Sebastián, a días de la Marcha del Orgullo LGBT+: 'no lleva mi sangre'

Tal parece ser que Alfredo Adame es más hipócrita que nadie, pues a días de su participación en la Marcha del orgullo LGBT+ salió a despotricar en contra de su hijo Sebastián, a quien según apoyaba y quería por ser gay.

Fue en entrevista con el programa “Chismorreo” donde Alfredo Adame atacó a su hijo, a quien calificó de mentiroso y deleznable.

alfredo adame, andrea legarreta, hoy, televisa, quítate perra pic.twitter.com/5wKsiyo0Jo — reacciones mexas (@reaccionesmexas) April 27, 2023

"Sebastián Banquells es un mentiroso. Es un muchacho frustrado y amargado a la que la madre le echó a perder la vida, se la tiró al caño. Le hizo igual que a los otros dos, los otros dos en otros sentidos”, dijo Adame.

Tras ello, Adame desconoció a Sebastián y dio a entender que no le importa si su hujo se muere frente a él, pues sentenció que el joven ya no comparte su código genético con él.

*Anuncian a Alfredo Adame como abanderado de la marcha LGBT*

Automáticamente yo: pic.twitter.com/rHvXmSzlHk — La Grupx (@NotLaGrupa) March 23, 2023

“Me importa un bledo lo que piense Sebastián Banquells. No es mi hijo, no tiene nada que ver conmigo, no lleva mi sangre, no es hijo de Alfredo Adame. Lo que diga y lo que haga me viene valiendo un sorbete, lo que le pase me viene valiendo un reverendo pepino”, dijo.

“Sebastián Banquells no me vuelve a ver en mi vida. En mi pu** miserable vida lo quiero ver a ese tipo", concluyó Alfredo Adame.