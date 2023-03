Andrea Legarreta está harta de Alfredo Adame; lo demandará para "cerrarle la boca"

Andrea Legarreta y Alfredo Adame son enemigos desde hace varios años y recientemente el actor expresó públicamente que estaba feliz por la separación de la conductora y hasta dijo que felicitaba a Erik Rubín por librarse “de ese cáncer”.

Sin embargo, Andrea Legarreta ya se cansó de los ataques de Alfredo Adame y advirtió que demandará a su excompañero de Hoy.

Estoy preparando una demanda para cerrarle la boca a un tipo que ya me tiene harta. No para de hablar de mí. Habla a veces de mentiras, en su locura decidió hablar de mi" Andrea Legarreta

Asimismo, la conductora de Hoy le pidió a los medios de comunicación para que ya no le pregunten a Alfredo Adame sobre la vida personal de ella.

“Les pido que no le pregunten de mí. Se siente con la libertad de opinar de hablar. No formen parte de esto. Ya estuvo bueno, yo me haré cargo de eso. No vuelvan a poner mi nombre en su boca. No tiene nada que opinar de mi vida", mencionó la presentadora.

Alfredo Adame y las veces que ha insultado a Andrea Legarreta

La enemistad de Alfredo Adame y Andrea Legarreta empezó desde hace décadas, cuando el conductor pasó la línea al insultarla en el programa en vivo de Hoy.

Todo sucedió en el año 1998 cuando Alfredo Adame y Andrea Legarreta eran compañeros en el programa Hoy y estaban haciendo un sketch, en el que el presentador era un taxista y Legarreta, una pasajera. Según en la representación que estaban haciendo forcejeaban con el bolate y Alfredo Adame le dijo: “Quítate”.

A lo que Andrea Legarreta le pidió “no me agredas”, pero Adame siguió en su papel y le dijo “Quítale, perr...”. El actor solo se defendió diciendo: “Es que hay que usar un lenguaje más rudo en las novelas”, mientras el rostro de la conductora era de desconcierto.

Recientemente, Alfredo Adame se lanzó contra Andrea Legarreta y le deseó el mal en su separación: “Que se queme en leña verde”.

“¿Quién es Andrea Legarreta? Ojalá pase por 50 más (momentos difíciles) de aquí a que se muera y el día que se muera se queme en leña verde en el infierno”, dijo Alfredo Adame.