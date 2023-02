Alfredo Adame afirma que es igual a Kurt Cobain: "no voy a ir a ninguna terapia"

Todo mundo sabe que Alfredo Adame es todo un alucín, pero en esta ocasión se pasó de inventado, pues afirmó que tiene mucho en común con Kurt Cobain, el líder de Nirvana.

Así lo afirmó Alfredo Adame en una entrevista con el programa “Sale el Sol” en la que señaló que él y Kurt Cobain son como dos gotas de agua.

⭕️ Alfredo Adame protagonizó una pelea en la calle... ¡Otra vez!. 🤦🏻‍♂️



Ya todos lo agarran de su puerquito, hasta lo estaban ahorcando. El conductor de televisión fue golpeado con un palo por otra persona luego de que ambos se hicieran de palabras. pic.twitter.com/bxtE7a0lGQ — CÓDIGO MX (@CODIGO_NEGROMX) February 2, 2023

En la entrevista, Alfredo Adame habló sobre sus problemas de ir y reveló que empezó a ir con una psicóloga.

“No quiero decir su nombre, porque a ella no le interesa todo ese rollo y me dice al último: ‘hablando claro, tú eres víctima de tu propio éxito, eres como Kurt Cobain, aquel que se pegó un tiro’”, señaló.

Lo que Adame entendió de la psicóloga, la cual al parecer no es muy profesional, Adame se parece Kurt Cobain en el sentido de que se sabotea cada vez que logra algo; en el caso del conductor, con sus polémicas de cringe.

nunca he visto pelear a carlos trejo y existe la posibilidad de que él sea aún más torpe que alfredo adame en una pelea, pero con lo que demuestra adame no apostaría por eso pic.twitter.com/SPcvYk8hGO — Family Values Tour (@DobleUppercut) February 5, 2023

"Muchas gracias por sus consejos, pero no voy a ir a ninguna terapia... A cualquiera le puede pasar", remarcó Adame.