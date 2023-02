Todo indica a que la polémica por la más reciente pelea en la calle de Alfredo Adame está lejos de terminar, pues han salido a la luz nuevas imágenes en las que el actor aparece tendido en el piso, exhausto y derrotado.

El conductor protagonizó otra riña el pasado jueves 2 de febrero mientras se dirigía al Aeropuerto de la Ciudad de México, cuando por un aparente altercado vial se agarró a golpes con algunos sujetos.

Al parecer, los ánimos se calentaron después de una discusión y un hombre consiguió someterlo y ahorcarlo en plena vía pública, por lo que termina devastado en el suelo.

Otra ves tú. ? @_alfredoadame vuelve a pelear, y vuelve a perder!

Ya organícenles una pelea como al canelo, para que gane ! pic.twitter.com/QGSTMugZVD — The Revs (@RevsC3) February 2, 2023

Aunque la vista se ve bloqueada por un vehículo, la pelea terminó cuando otra persona llegó a calmarlos, diciéndole al ganador: “ Ya suéltalo, ya déjalo, ya lo madrearon”.

Recientemente, un nuevo video da cuenta del momento en el que Adame es neutralizado en el piso por su contrincante con una llave maestra, pese a los esfuerzos del actor por defenderse lanzando golpes con lo que parece ser un palo.

Posteriormente Alfredo Adame intenta ponerse de pie, pero cae de espalda y logra reincorporarse para volver a su auto.

Según testigos, el famoso tuvo un ligero choque con el otro protagonista de la pelea, pero por su ira incontrolable comenzó a soltar mentadas de madre y a lanzar golpes.

"Se metieron unos cuates a ayudarlo y a quitarme de encima y a fastidiar, y empezaron a quien sabe qué, me agarraron y me jalaron para atrás, los otros me agarraron, llegaron otros tres, me sometieron y el otro me quiso romper el espejo de mi coche, cosa que si lo ha hecho le deshago el coche a tubazos", afirmó Adame en una entrevista luego del incidente.

El conductor llegó herido al aeropuerto, donde fue atendido por personal médico a bordo del avión. pues, según publicó la revista TVNotas, tenía sangre en la cabeza tras la pelea.

Nuevo video de la reciente pelea de Alfredo Adame. Video: Redes Sociales

