Niurka revela que su primer esposo la quería matar: "Jaló la pistola y me la puso en la cabeza"

La vedette Niurka confesó que su primer esposo la amenazó de muerte con un arma en la cabeza, momento que fue uno de los más difíciles de su vida.

Niurka ofreció una entrevista a Yordi Rosado en la que habló detalladamente de sus relaciones amorosas con los papás de cada uno de sus hijos.

Contó que su relación más complicada fue con su primer esposo llamado Federico, quien era policía de la extinta PGR (Procuraduría General de la República).

Señaló que el hombre y ella se conocieron en Mérida cuando ella estaba de gira aquí en México, pero ella se tuvo que regresar a Cuba y Federico siguió en contacto con ella, hasta que le avisó que se iba a ir a casar con la vedette.

Niurka contó que después su esposo arregló todo para que ella pudiera venir a México a vivir legalmente y se la llevó a vivir a Mazatlán en unos departamentos que a él le prestaba el gobierno, ya que él se dedicaba a intervenir los teléfonos.

Niurka señaló que su esposo desaparecía varios días de su casa para trabajar y a veces porque estaba con otras mujeres, pero un día la mamá de ella la fue a visitar y le cuestionó que su esposo no estuviera con ella.

Así que la vedette fue a buscarlo a uno de los departamentos en los que estaba trabajando y le reclamó por su ausencia y ahí fue donde él la amenazó de muerte.

Le fui a reclamar porque acaba de llegar mi mamá al departamento y dijo ‘cuántos días llevamos aquí y no llega’. Entonces yo en mi camioneta fui, mi mamá se quedó con Kiko, y fui a reclamarle, y ahí fue donde jaló de la pistola y me la puso acá, y me hice pipí