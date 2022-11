¡Hay pleito! Niurka y Manelyk González se pelean por caída de la influencer en Hoy  (VIDEO)

Niurka y Manelyk González tuvieron una breve discusión en redes sociales, luego del accidente que tuvo la influencer en el concurso de Las Estrellas Bailan en Hoy.

Todo sucedió porque la hija de Niurka, Romina Marcos, es participante de ese reality show, así que la vedette opinó de la tremenda caída de Manelyk.

Niuka aseguró que no fue culpa de Mane su caída, pues explicó, ella como bailarina profesional, que Manelyk perdió el eje, el cual tenía como base a su compañero Josh, aseguró que la responsabilidad de mantener el equilibrio en las cargadas es de los hombres, pues ellos sostienen a las mujeres.

“Técnicamente todas las chicas que han bailado en el programa de Hoy han tenido que hacer cargadas muy difíciles. Pierden el equilibrio, pierden el centro, no la bailarina, sino el bailarín. El eje, el pilar, el que tiene que mantener el equilibrio del peso es el hombre”, dijo Niurka.

Así discutieron Manelyk y Niurka tras caída en Hoy

Manelyk respondió y dijo que no tenía sentido para ella las palabras de Niurka al defenderla, pues recordó que la vedette había dicho que no la conocía y que solo se dedicaba a tener relaciones sexuales en televisión.

“Ahora sale defendiéndome diciendo que no fue mi culpa. Perfecto, yo no tengo nada en contra de ella, me parece muy divertida y muy autentica, pero de repente no tiene mucho sentido lo que decimos con lo que hacemos”, dijo la influencer.

Pero Niurka también salió a responderle y en todo de ironía le explicó a Manelyk su comentario: “Manelyk le voy a dar sentido a lo que tu no se lo encuentras. Cuando dije que no te conocía es porque no te conocía y después alguien me dijo que te hiciste famosa en Acapulco Shore y que en ese show todo mundo cog… mucho y después te ubiqué y después te vi en Hoy haciendo más de lo que hacía en Acapulco Shore, o sea bailando. Así soy cuando no te conozco, digo que no te conozco, cuando te conozco digo que te conozco ¿ya encontraste el sentido, mamacita? Es fácil”