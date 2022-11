Rey Grupero humilla a Juan Vidal y le dice que "sin Niurka o Cynthia Klitbo no es nada"

El pleito entre Niurka y Juan Vidal sigue pese a que ya terminaron, pues la cubana no ha dejado de atacar a su ex por las declaraciones que ha emitido sobre su relación. Por ello, Rey Grupero salió a decirle sus verdades al “exchichifo” de Cynthia Klitbo.

En entrevista con “De Primera Mano”, Rey Grupero habló del pleito entre Vidaly Niurka, quien lo atacó por defender a Klitbo.

"Yo desde el principio, cuando me platicaron lo que decía Niurka de mí, yo no lo tomé en cuenta y pues estoy en causas de apoyo a la mujer, cómo me vería yo hablando de una mujer o respondiéndole groseramente a una mujer. Simplemente se lo dejé al tiempo y el tiempo me dio la razón", inició en sus palabras.

Tras ello, el youtuber le dijo sus verdades a Juan Vidal, de una manera muy contundente y filosa: "yo no le deseo a ninguna mujer que se tope con este tipo de personas, porque, aunque estén ya más grandes, maduras y lleven mil años en el medio, el corazón es suave, el amor. Como hombre, se me hace cobarde, se me hace con poca calidad masculina dejar a las mujeres dañadas y lastimarlas por el lado psicológico".

Por si fuera poco, Rey Grupero le recomencó a Juan Vidal que aproveche el poco tiempo que permanecerá en los reflectores, pues cuando el chisme se apague será un don nadie:

"Él sin Niurka o sin Cynthia es… pues no tiene nada. No es menospreciarlo, pero él, por sí sólo no tiene un nombre o un brillo", sentenció.