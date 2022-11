Niurka afirma llorando que aún está enamorada de Juan Vidal: "Lo traté como un bebecito"

Tal parece ser que Niurka no es la reina de los amarres como dice ser, ni la devora hombres que todos creían, pues reveló entre lágrimas que aún ama a Juan Vidal.

Así lo confesó en un live que hizo con Imperiobbnius, sitio en el que Niurka habló acerca de su romance con Juan Vidal y el amor que siente por él.

“Tuvo sus matices hermosos, sus momentos extraordinarios, reales, de los cuales no me voy arrepentir y de lo que estoy enamorada, porque no soy un robot, o sea yo estoy enamorada aún de Juan, todavía me duele, a veces digo no quiero pensar, es algo con lo que te ilusionaste a largo plazo y se te fue”, dijo.

Tras ello, la “mujer escándalo” se puso a llorar por el hombre calidicado por Cynthi Klitbo como “chichifo”:

“Si la gente entendiera lo importante que es entregarte, aunque tengas miedo, aunque no estes segura, porque no te va quedar nada pendiente, es primera vez que lloro, ni Juan me ha visto llorar, no se lo merece… No estoy dolida, ni ardida, estoy encabron****", apuntó.

Asimismo, Niurka contó lo bien que se la pasó con Juan Vidal: "lo traté como un bebecito, yo soy muy de tenerle las cosas impecables a mi hombre, él es muy demandante, Juan no podría estar con una mujer que no lo atendiera, que no le tuviera listo el desayuno, él es muy demandante del detalle y yo disfruté atenderlo, porque soy así con mis hijos, con mi sobrina”.

Finalmente, Niurka lamentó que Cynthia Klitbo no llamó para prevenirla en vez de hacerlo mediático, pero aseguró que, aunque lo hubiera agradecido, pues hubiera tomado la oportunidad de vivir la experiencia que a ella le tocaba.