Romina Marcos exige que no comparen su cuerpo con el de Niurka: "No soy mi mamá"

Lugo de que Andrea Legarreta le dijo a Romina Marcos que sería bueno que baje de peso para así tener mejor condición física, la joven le exigió al mundo que no la comparen con su mamá Niurka.

En entrevista con la prensa, Romina Marcos habló sobre la aceptación de su cuerpo y comentó que hace tiempo sufrió de dismorfia corporal, trastorno que ya superó.

“Yo cuando bajé mucho de peso me traumé, fue un proceso donde aprendí bastante, sobre todo la alimentación, pero me traumé mucho no volver a subir. Tantito veía una pancita y era de ‘no, no, no, ya estoy subiendo otra vez''', dijo.

“Yo quería bajar de peso, pensaba ‘voy a estar flaca, ya me van a dar trabajo’; es lo que siempre me decía ‘solo baja cinco kilos’ y claro que no, fue esta super complicada”, agregó la hija de Niurka.

Finalmente, Romina le exigió al mundo que no la comparen con su mamá, pues no es ella, sino una persona completamente distinta.

“Yo a mi mamá la veo como un ser humano más, la admiro muchísimo, pero yo creo que esas comparaciones vienen de afuera, afuera sí me lo dicen mucho. Para mí es ‘no me compares, no soy mi mamá y no tengo que ser mi mamá y no tengo el cuerpo de mi mamá porque no soy mi mamá’”, pronunció.

“No solamente soy mi mamá, tengo las caderas de mis tías de Mérida, tengo los pies de mi papá, tengo los tobillos de abuela, tengo los brazos de mi mamá; soy todo eso, no solamente soy mi mamá”, remarcó Romina Marcos.