Niurka quiere besar a la fuerza a conductora de TV: "No me pueden obligar" (VIDEO)

Niurka volvió a causar polémica en un programa estadounidense y es que la vedette quería besar a la fuerza a la conductora del show “Siéntese quien pueda”.

Todo sucedió porque Niurka asistió al programa y ella y los conductores estaban comentando la noticia de que Bad Bunny se besó con uno de sus bailarines en la entrega de premios MTV VMAs 2022.

Al parecer Niurka quería recrear el beso de Bad Bunny y se levantó de su asiento para dirigirse hacia una de las conductoras del programa llamada Alejandra Jaramillo.

“Yo puedo hacer así, si me dan permiso”, dijo Niurka al intentar besar a la conductora de televisión.

Sin embargo, Alejandra dejó claro que ella no quería que Niurka la besara e inmediatamente se volteó y expresó su descontento por aceptar el beso: “No, pero si no quiero no me pueden obligar, yo no quiero darle ningún beso”.

Usuarios aplauden a conductora por negarse a beso de Niurka

Los usuarios de Internet aplaudieron la actitud de la reportera al no dejarse besar por Niurka. “Ale actuó de forma honesta y según su forma de actuar. Se respeta. Piensa y actúa, hay otros que dicen una cosa y hacen otra. Ale es una mujer valiente”, “Dama que se respeta”, escribieron los cibernautas.