Cynthia Klitbo reacciona a la ruptura de Niurka y Juan Vidal ¿se burló?

Uno de los chismes del momento es la ruptura entre Niurka y Juan Vidal, pues la cubana reveló que dejo al antiguo “chichifo” de Cynthia Klitbo porque era una “mier***”.

“Me voy triste porque conocí a un hombre hermoso por fuera, pero hueco por dentro, un hombre que él mismo reconoce que es una mier*** para las relaciones. (No hubo infidelidad) porque a mí esas mamadas no me molestan. Yo no soy una mujer celosa de infidelidad y eso”, expresó.

Ante ello, Cynthia Klitbo rompió el silencio y opinó acerca de la ruptura entre su odiado ex y la mujer escándalo.

“Yo no voy a negar que estaba ardida cuando le ven a uno la cara de tarado, pero gracias a Dios me pagó. Te voy a decir algo, yo soy incapaz de agredir a otra mujer, no la he agredido nunca ni la agrediré porque yo creo en la sororidad femenina y que las mujeres nos tenemos que apoyar”, dijo a “De Primera Mano”.

Sobre la situación de Niurka dijo: “yo sé que en el fondo ella no la debe estar pasando bien y yo lo único que le deseo es que encuentre a una persona que de verdad merezca, porque, a pesar de que a veces es loca y reventada, la verdad es que es una mujer muy entregada y apasionada. No es que yo le vaya a decir que me llame, pero mis respetos para todas las mujeres”.

Finalmente, Cynthia Klitbo afirmó que siente pena y compasión por Juan Vidal, porque “cuando tú tienes un problema psicológico, su soledad es todavía más grande. Deseo de todo corazón que algún día pueda entrar a una terapia porque él necesita saber que puede llegar a ser una mejor persona. Me da compasión”.