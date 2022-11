Niurka ataca a Juan Vidal por decir que terminaron por su culpa: "Síguete haciendo la víctima"

Niurka se le fue con todo a Juan Vidal, pues a la “mujer escándalo” no le pareció que el ex “chichifo” de Cynthia Klitbo salió a decir que terminaron su romance por culpa de ella.

Y es que Juan Vidal afirmó que cortó con Niurka luego de que ella se enojó por que viajó a República Dominicana, y porque ella quería hacer la relación pública.

Es por ello que la cubana uso sus historias de Instagram Niurka no se tocó el corazón y humilló sin piedad a Juan Vidal, diciéndole sus vedades sin censura.

“La relación tú también la hiciste pública, estabas presumiendo el amor. Tú grabaste cuando me recibiste en Miami, tu grabaste cuando me entregas el anillo, tú grabaste muchas cosas, entonces tú también hiciste la relación pública, no te hagas pende***”, inició la cubana.

Niurka se le va con todo a Juan Vidal

Pt. 1 pic.twitter.com/FjsyPwxolj — Lo + viral (@VideosVirales69) November 15, 2022

“Lo que pasa es que tú quieres es que se haga público la mentira, lo que tú quieres camuflajear, la verdad es que no quería que se hiciera público y yo hago público todo y tú creíste que no lo iba a hacer, me subestimaste, tan bobito”, remarcó Niurka.

Asimismo, Niurka le dijo a Juan Vidal que sólo se hace la “vístima” y que es un sujeto enfermo: “en Santo Domingo no conseguiste nada de lo que fuiste a buscar y tú lo sabes, sí hubo un momento en el que me trató como un caballero, hubo momentos hermosos, pero esos momentos eran pausados por él y en el momento que pausaba trataba muy mal y discute como si fuera una vieja argüendera”.

Niurka se le va con todo a Juan Vidal

Pt. 2 pic.twitter.com/idQvSrd1BU — Lo + viral (@VideosVirales69) November 15, 2022

Finalmente, Niurka reveló que Juan Vidal es alcohólico y que debería ser anexado: “hubo cosas de su personalidad que traté de componer porque pensé que tenían arreglo, como su alcoholismo, llegaba al aeropuerto y pedía un whisky doble y después de desayunar pedía otro, llegábamos a la sala y pedía otro whisky doble y después pedía otro para meterlo en el avión y le decía: ‘ya párale Juan’”.

“Él y Cynthia tienen un gran problema de alcoholismo y me imagino las parrandas que se agarraban entre ellos dos y la peda que se ponían, podría yo darles terapia si se dejaran ayudar. Tú sabes, hay más y tú lo sabes. Tu boca es la medida, síguete haciendo la víctima y sígueme detonándome”, remarcó Niurka.