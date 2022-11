Niurka agradece a Cynthia Klitbo por advertirle de Juan Vidal: "gracias por avisarme"

Niurka volvió a hablar acerca de su fallido romance con Juan Vidal y reveló que se siente agradecida con Cynthia Klitbo, por advertirle que el famoso era un mie***.

Fue en un vivo que Niurka hizo con fans, que la cubana no sólo se retractó de atacar a Cynthia Klitbo, sino que le dio las gracias por las advertencias que antes ignoró.

“Gracias porque me siento prevenida por otra mujer, me calló. Obvio se lo agradezco, la respeto, no tocó el tema públicamente, pero gracias por avisarme y que yo pueda estar prevenida. Yo a Cynthia le hubiera dicho: amiga, déjame vivir la experiencia porque estoy enamorada, gracias por avisarme, wey, qué buena onda, pero que tal si él me eligió a mí para cambiar”, dijo.

“El punto en realidad importante es que, si ella me hubiera marcado por teléfono, y no me hubiera involucrado con su escándalo que ella quería hacerle a Juan, era su escándalo, no el mío”, agregó Niurka.

Pese a ello, la famosa dijo que ella tenía que vivir la experiencia de ser pareja de Juan Vidal: “yo tenía que conocerlo, tenía que ver que él tenía para mí, no lo que tuvo para ti, no le voy a dar la razón a Cynthia Klitbo porque su forma de hacer las cosas no me gustó, hubiera preferido que me llamara para que fuera privado”.