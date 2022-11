Acusan a Lorena Sevilla, actriz de la telenovela "Cabo", de fraude

La telenovela “Cabo” no tiene mucho de haberse estrenado y ya está sumida en la polémica, pues una de las actrices que salen, Lorena Sevilla, fue acusada de fraude junto con su padre, por presuntamente cometer esta estafa.

Fue el programa “Chisme no Like” el que se contactó con una mujer identificada como Susana Guazo, la cual denunció en redes que el padre de Lorena Sevilla le vendió a su esposa una camioneta fraudulenta. Por si fuera poco, dicho post hizo que otras personas acusaron a la actriz de hacer lo mismo con otros artículos.

"Alejandro Sevilla le vende a mi esposo una camioneta BMW, mi esposo hace por medio de papeleo el trato legal, entrega el dinero, el señor le entrega la camioneta, el problema fue cuando mi esposo quiere emplacar, la lleva a tránsito y todo, a dar de baja y se da cuenta que lamentablemente es una camioneta chocolate", dijo la afectada.

"Lo que hace es que le dice, 'no, espérate, es que el dinero ya me lo gasté'. El error de mi esposo es que no firmaron, no escrituraron, no hubo nada y es cuando Alejandro no le regresó el dinero... quise ejercer un poco de presión social porque realmente es la única manera que creo que el papá pueda sentir un poco de presión", agregó.

Tras ello, la mujer reveló a “Chisme no Like” que, tras hacer su denuncia, mucha gente salió a acusar a la mismísima Lorena Sevilla y otros de sus familiares de ser fraudulentos y rateros.

“Sale que a más gente ha robado, a más gente ha estafado, pero también salieron a resaltar las hijas, no sólo el papá... Lorena salió que debe unas playeras de cuando salió de candidata en un certamen de belleza, sale otra diciendo que le encargó unos pantalones en línea y hasta la fecha no le ha transferido", narró.

"La hermana de Lorena resulta que debe hasta los cigarros en una tienda de abarrotes, se salió de una estética con extensiones y no pagó. Nosotros somos de Colima… de hecho también salió mucha gente de Tecomán y me dijeron que el señor Alejandro les vendió seguros que resultaron ser una estafa, porque les falsificaba los papeles, sacaba el dinero y lo cobraba", agregó.

Hasta ahora Lorena Sevilla no ha salido a desmentir las acusaciones en contra de ella y su familia.