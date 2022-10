Flor Amargo hace canción sobre los 70 mil pesos que le robaron: "Delincuente de amor"

Flor Amargo reveló esta semana que delincuentes la estafaron haciéndose pasar por un banco y que le robaron 70 mil pesos. No obstante, la cantante está superando el coraje y las lágrimas que derramó por su dinero, pues ya compuso una canción sobre el hecho.

“Nunca me había pasado, me quedé con 20 centavos y tengo muchas deudas, pero no me importa porque si tengo todas las deudas, pero ¿Cuánto vale un dedo? ¿Cuánto vale que pueda respirar, cuánto vale que mi cuerpo esté trabajando para mi salud?”, dijo Flor Amargo llorando por la importancia.

Ahora la cantante subió un video a sus redes en el que da más detalles de cómo le robaron y la dejaron únicamente con 20 centavos, además de que da a conocer su nueva canción.

“Me robaron, me estafaron, me llamaron por teléfono de CitiBanamex, tenían mis datos, todo, me robaron 70 mil pesos, no sé si es mucho o si es poco, pero es algo que yo trabajé mucho tiempo, pero algo que aprendí es que me podrán robar dinero, pero nunca van a poder robarme mi creatividad. Esta es una canción que compuse debido a una estafa que me hicieron”, dijo.

Su canción se llama “La estafa maestra” y la cantó en la calle en compañía de algunos músicos: “Te di la clave de mi amor sincero, cuando fui al cajero ya estaba en ceros, en números rojos me dejaste el saldo, te pasas de verde, salió caro el caldo”, entona Flor Amargo.

En la canción se refiere como ladrona a la persona que le quitó su dinero y la llama “Delincuente de amor”. “¿Cómo rayos pude haber caído en la estafa?” agrega enojada.