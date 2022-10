Alejandro Camacho demanda a Francisco Rueda por fraude: "¡Quiero que me devuelva lo que le di!"

Alejandro Camacho reveló hace poco que fue víctima de fraude por parte del actor Francisco Rueda, motivo por el cual ya fue a denunciarlo penalmente.

Camacho contó que Francisco Rueda presuntamente le robó parte de sus ahorros hace dos años, luego de que lo invitó a invertir y no quererle regresar su dinero.

Es por ello que el actor ofreció una entrevista a “Ventaneando” junto a sus abogados en la que contó que ya inició el procedimiento legal en contra de Francisco Rueda; no obstante, dejó claro que no quiere meterlo a la cárcel.

“No, yo quiero que él cumpla a lo que se comprometió. Yo no soy un juzgador, no quiero afectar a nadie, yo lo único que quiero es que me devuelva lo que le di. Eso es lo que quiero”, señaló.

“Lo he esperado por 23 meses, he tenido mucha paciencia porque se involucraba amistad, pero al ver que él no asumía las consecuencias y pagaba lo que tenía que pagarme, pues recurrí a mis queridos abogados”, agregó.

Alejando Camacho también dijo que hizo pública la situación para así alertar a sus colegas y amigos de que no caigan en las estafas de Francisco Rueda.

“Estoy tranquilo porque he tomado las determinaciones que uno tiene que tomar cuando te ocurre una situación desagradable como ésta”, abundó.