Alfredo Adame ha recibido amenazas anónimas tras su golpiza: "Estoy temeroso"

Alfredo Adame está lejos de sentirse en paz luego de la golpiza que le dieron y por la cual fue operado, pues reveló que hace poco recibió amenazas anónimas.

En entrevista con la prensa, Alfredo Adame narró que ha recibido llamadas en las que lo han amenazado de muerte, cosa que hace que tenga mucho miedo:

“Estoy temeroso porque incluso ya me amenazaron de muerte y no sabemos si es una broma, un pasado de vivo o alguien relacionado con esta gente, pero por lo tanto yo me estaré cuidando”, dijo.

Asimismo, contó que una mujer se hizo pasar por su abogada para poder tener acceso a la carpeta de investigación que se generó por su golpiza:

“Una mujer haciéndose pasar por mi abogada queriendo el archivo, las carpetas de investigación y las pruebas que yo presente, los videos, toda la información. Llegó casi a los archivos”, Narró Adame.

El actor aseguró que dicha mujer fue mandada por un periodista con el que tiene un pleito y no la gente que lo golpeó.