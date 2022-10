Operan de emergencia a Alfredo Adame para ponerle placas en la cara tras la golpiza (VIDEO)

El actor Alfredo Adame se sometió a una cirugía de emergencia para poder recuperarse de las fracturas que tiene en la cara tras la golpiza que le dieron afuera de su casa hace unos días.

A través de un video que publicó en perfil de Instagram, Alfredo Adame informó que la mañana de este lunes llegó al hospital para ser operado y que le colocarán cuatro placas de titanio en la cara.

“Hoy a las 8.30 de la mañana me operan de las cuatro placas de titanio, me avisaron el viernes ya muy tarde, de emergencia. Entonces pues bueno, hoy me hacen la operación de éstas placas de titanio en el pómulo derecho, si no contesto ya saben por qué es”, dijo Alfredo Adame en un breve video.

Sin embargo, el actor no dio más detalles de su cirugía, ni en qué hospital lo iban a operar ni tampoco cuánto tiempo estaría en intervención o cuánto tiempo estará hospitalizado.

Así fue la pelea de Alfredo Adame

Alfredo Adame tuvo severas lesiones en la cara cuando se agarró a golpes con unos sujetos afuera de su casa, luego de que se había presentado una balacera en las inmediaciones de Tepepan, en la que hubo un policía y un civil muerto.

Alfredo Adame argumentó que una pareja se acercó a él y la mujer tenía una herida de bala, cuando el actor ofreció su ayuda al hombre, quien se negó y comenzó con la agresión verbal y, según el relato del conductor, otro hombre lo atacó por atrás. Los agresores se encuentran encarcelados.