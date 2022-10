Mary Paz Banquells y sus hijos reaccionan a golpiza de Alfredo Adame: "Son las consecuencias"

La golpiza que le dieron a Alfredo Adame y que le fracturó el cráneo despertó burlas por parte de mucha gente, como Rey Grupero y Laura Zapata. Ahora su ex esposa Mary Paz Banquells y sus hijos reaccionaron al hecho.

En entrevista con los medios, Mary Paz Banquells y sus hijos hablaron sobre lo ocurrido; la famosa dijo que espera que Adame se recupere.

“Lo triste de todo esto es la inseguridad que vivimos en toda esta Ciudad, en el país en general, muy triste caso donde realmente la noticia fuerte es que dos personas fallecieron, un policía cumpliendo su deber y un civil. En la calle donde vivimos, entonces sí da miedo”, dijo.

“Llega un momento en que dices, entre más lejos me mantenga, más tranquila. Porque sinceramente, todo lo que diga uno es usado en contra, entonces diga uno cosas buenas o malas sale uno atacado. Nunca le desearía el mal, espero que se recupere y no tenga consecuencias graves”, agregó.

Su hijo Diego Adame lamentó que toda la atención esté centrada en su padre y no en las personas que murieron.

“Qué triste que la noticia sea un incidente entre personas y no el hecho de que dos personas fallecieron. En cuestión de él y él sabe, no sé por qué estaba ahí si no era algo que lo incluía o que le incumbía, entonces, no sé. Esto lo que pasa cuando hay una riña, cuando uno se pone en una situación de violencia, de riesgo, son las consecuencias que pueden pasar, es lo que está aceptando uno”, lamentó.

Finalmente, Sebastián Adame señaló que aunque tenga pleitos con él, Alfredo no deja de ser su progenitor: “obviamente pues sí me duele, porque a final de cuentas es mi papá y el hecho de todo lo que haya pasado no significa que yo quiera verlo golpeado, que yo quiera que le pase algo, eso es una cosa totalmente distinta a que le pase algo”.