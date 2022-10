Alfredo Adame tiene miedo de que agresores lo vuelvan a atacar: "Pueden aventarme un tiro" (VIDEO)

Alfredo Adame tiene miedo de que los hombres que le dieron una golpiza tomen represalias y lo vuelvan a atacar, ya que son vecinos.

El actor reveló que los sujetos que lo golpearon se encuentran vinculados a proceso con prisión preventiva, por lo que los agresores se quedarán encarcelados.

Sin embargo, Alfredo Adame contó que se siente temeroso de que los sujetos traten de atentar nuevamente contra él.

¡Alfredo Adame nos comparte los detalles de la detención de sus agresores! 😱🚨📺 #OctubreEnVLA pic.twitter.com/3OV0MCIfob — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 3, 2022

“Sí estoy muy temeroso, vivo solo. Son personas indeseables que están vinculadas al narcomenudeos y sí me siento intranquilo, porque viven arribita de mi casa, porque los he visto pasar muchas veces en frente y porque en cualquier momento pueden pasar y aventarme un tiro”, dijo Alfredo Adame.

Alfredo Adame dice que podría perder el ojo tras la golpiza

El también conductor de televisión Alfredo Adame comentó que está analizando la posibilidad de contratar un servicio de escolta tras la brutal golpiza que le propinaron.

Alfredo Adame explicó que se va a someter a cuatro cirugías por las fracturas en la cara que le dejaron sus agresores. “Hay que ver si no pierdo el ojo, todavía está inflamado no sabemos si la retina está desprendida o no o sí la cornea está dañada”, dijo.