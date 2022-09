Golpean a Alfredo Adame afuera de su casa y así quedó: "Me desprendieron la retina" (VIDEO)

El actor Alfredo Adame fue golpeado afuera de su casa, luego de que intentó ayudar a un hombre que había sufrido un percance.

Alfredo Adame ofreció una entrevista al programa de Venga La Alegría en donde contó que cuando llegó a su casa había una movilización policial, porque aparentemente había una persona fallecida.

El actor contó que se metió a su casa a dejar el auto y volvió a salir para preguntarles a sus vecinos lo que había ocurrido. Dijo que momentos después se acercó una pareja a la zona y él le preguntó al hombre si podía ayudarlo, cuando de repente se desató la pelea.

“Me quedé viendo dos minutos, platicando con los vecinos del condominio de a un lado y cuando estoy en la puerta de mi casa, llega un cuate en un coche con una mujer herida y dice ‘mataron a mi hermano, y a mi mujer la quisieron matar’. Yo pensé que quería que lo dejaran pasar. El cuate se acercó a mí y le dije ‘¿qué pasó te puedo ayudar en algo?’ Y el cuate me dice ‘tu lárgate de aquí que haces aquí chismoso’.

“Me tira un trancazo y lo esquivo. El cuate se va replegando hacia atrás y llega otro por atrás cobarde y me avienta un puñetazo. A la hora que me da el súper trancazo me caigo y me empiezan a agarrar a patadas los dos”, contó Alfredo Adame.

El actor señaló que tras el incidente llegaron los policías para detener a los agresores de Alfredo Adame y todos se trasladaron a la Fiscalía, pues el conductor piensa demandar a los sujetos por golpearlo.

Alfredo Adame se encuentra herido

El actor Alfredo Adame dijo que se encuentra herido, que tiene una lesión en la ceja y debajo del ojo. “Mi herida es en la ceja derecha y seguramente traigo desprendimiento de retina porque no puedo ver”, dijo.