Alfredo Adame explota tras revelarse supuesto romance con mujer trans (VIDEO)

El actor Alfredo Adame explotó contra la revista que reveló que supuestamente tuvo un romance con una mujer trans.

TVNotas publicó una entrevista con una mujer llamada Alissa Milán, quién dijo que ella y el conductor de televisión se conocieron en un evento y posteriormente se añadieron a redes sociales.

Según el testimonio de la joven Alfredo Adame insistía en que quería ser su sugar daddy y hasta supuestamente habría planeado tener un encuentro masivo con otras chicas trans.

“Hace como siete años, en eventos donde galardonaban actores, ahí nos presentamos y nos agregamos a Facebook, comenzamos a chatear, intercambiamos nuestros números de celular y las conversaciones continuaron por Whatsapp. Luego nos encontramos en la ExpoSexo, cuando él promocionaba una pastilla para los problemas de erección y yo iba a trabajar también a esas expos”, contó la mujer.

¡En exclusiva para #VLA, Alfredo Adame desmiente la publicación donde se asegura que mantuvo una relación con una mujer transexual! 😱📺 #EsMiércolesDe pic.twitter.com/gt4eWHEqWF — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 7, 2022

“Fue curioso, pero cuando él se enteró que yo era una chica transexual y que tenía más amiguitas trans, comenzó a lanzarme el rollo de que me podía pagar ciertas cosas, que tenía mucho dinero y demás. Así se empezó a dar nuestra relación, él me invitaba a fiestas y cosas así”, señaló Alissa.

Alfredo Adame explota ante supuesto romance con mujer trans

El actor Alfredo Adame ofreció una entrevista a Venga La Alegría, en la que dijo que es falso y acusó a TVNotas de publicar mentiras.

"Es mi palabra contra la suya. Son una bola de mentirosos. Puras mentiras. Yo no he visto las grabaciones ni he visto que ella diga 'sí, nos acostamos'", dijo el conductor.

Asimismo, dijo que no presentará demanda contra la revista, debido a que es un proceso muy largo que puede llevar hasta cinco años.