Destapan que Alfredo Adame habría tenido romance con mujer trans: "Lo veo hetero curioso" (FOTOS)

El actor Alfredo Adame volvió a la polémica y esta vez porque habría tenido un romance con una chica trans, así lo destapó la revista TvNotas.

La publicación evidenció una serie de fotografías,, audios y conversaciones de Alfredo Adame supuestamente coqueteando con una mujer trans.

Así habría sido la relación de Alfredo Adame con Alissa

Además, la chica de nombre Alissa Milán ofreció una entrevista a la revista para contar los detalles de cómo se conocieron ella y Alfredo Adame y hasta señaló que cuando el actor se enteró de que era trans se ofreció a comprarle y darle regalos.

“Hace como siete años, en eventos donde galardonaban actores, ahí nos presentamos y nos agregamos a Facebook, comenzamos a chatear, intercambiamos nuestros números de celular y las conversaciones continuaron por Whatsapp. Luego nos encontramos en la ExpoSexo, cuando él promocionaba una pastilla para los problemas de erección y yo iba a trabajar también a esas expos”, contó la mujer.

Alfredo Adame habría mantenido una relación de 7 años con una mujer trans Foto: Especial

“Fue curioso, pero cuando él se enteró que yo era una chica transexual y que tenía más amiguitas trans, comenzó a lanzarme el rollo de que me podía pagar ciertas cosas, que tenía mucho dinero y demás. Así se empezó a dar nuestra relación, él me invitaba a fiestas y cosas así”, señaló Alissa.

Según las declaraciones de la mujer, Alfredo Adame planeaba tener un encuentro sexual masivo con más mujeres trans.

“A él lo veo como un heterosexual curioso que tiene o tuvo un berrinche sexual, un deseo fuera de los estándares normales; nosotros fuimos ‘amigos con derechos’ y él siempre me trató con respeto. Aunque nuestra relación comenzó a tornarse más de confianza cuando él me dijo: ‘preséntame más amiguitas’, obvio refiriéndose a más chicas trans, llegamos a poner fecha, pero él no podía o yo tampoco, pero él sí planeaba una como orgía con más chicas trans”, dijo Alissa a la revista.

Alfredo Adame le propuso ser su sugar daddy a mujer trans Foto: Especial

La chica mencionó que Alfredo Adame le prometía ser su sugar daddy, pues le aseguró que tendrían viajes, cirugías y más, pero según la joven, Adame nunca hizo nada y todo se quedó en palabras.

“Todo en él es bla bla bla; él siempre fue muy cariñoso conmigo, jamás me dio la cara de ser un hombre violento, hasta que se filtraron unos mensajes”, dijo.