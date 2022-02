¿Quiere ser su "sugar"? Alfredo Adame confiesa que le fascina Chiquis Rivera

Alfredo Adame volvió a hacer declaraciones que causaron revuelo en las redes sociales y es que el actor y conductor confesó que le gusta Chiquis Rivera.

Alfredo Adame asistió a un evento en el que tuvo un encuentro con la prensa en el que respondió diversas preguntas.

El actor fue cuestionado sobre que fue captado junto a una actriz, Adame señaló que solo son amigos, pero que él no está cerrado al amor.

Asimismo, el conductor también reveló que las mujeres que más le atraen son las curvy. “A mí me gustan las mujersotas, no me gustan las mujeres delgaditas, bonitas. O sea, yo nunca podría andar con una belleza como Belinda… a mí me gustan las hembrotas”, dijo Alfredo Adame.

En ese sentido, el actor contó que Chiquis Rivera sería del tipo de mujer que le gusta: “Chiquis me fascina y su mamá me fascinaba también, Jenni Rivera. Claro, sí, son el tipo de mujeres que a mí me gustan", aseguró.

¿Alfredo Adame se animará a conquistar a Chiquis Rivera?

Chiquis Rivera tiene 36 años, mientras que Alfredo Adame tiene 63 años, por lo que los periodistas cuestionaron al presentador de que si se animaría a tener algo con la hija de la Diva de la Banda, a lo que él respondió que no por la diferencia de edad.

"No, Chiquis está muy chiquita para mí y no creo que me pele. Es demasiado famosa para mí. O sea, no soy nadie para ella", dijo.

Sin embargo, los reporteros le comentaron que a Chiquis Rivera le gustan los hombres maduros, a lo que Alfredo Adame contestó: "Entonces, Chiquis, te mando un saludo, te mando un beso, abrazo, y a tu mamá la adoraba".

KR