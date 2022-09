Alfredo Adame destroza a Laura Zapata y la llama "ridícula y mantenida"

Alfredo Adame se metió a la pelea entre Yolanda Andrade y Laura Zapata y le pidió a la conductora que deje de perder el tiempo con la hermana de Thalía, pues aseguró que es una señora “ridícula”, “mantenida” y con cero credibilidad.

En entrevista con “El gordo y la flaca”, Adame no dudó en despotricar en contra de Laura Zapata, quien es su enemiga:

“Yo prefiero que sean huevones y que sean mediocres, y que sean todo, a que sean alcohólicos, drogadictos y autosecuestradores. Además, lo que diga esa señora me viene valiendo un cuete, no tiene ninguna credibilidad, no tienen ningún valor, no tiene absolutamente nada”, apuntó.

Alfredo Adame remarcó su cariño hacia Yolanda Andrade y celebró que humillara a Laura Zapata y exhibiera que vivía del dinero que Thalía le daba para su abuela Eva Mange.

“A Yolanda Andrade la amo y la adoro, porque es autentica como yo. Le contestó que se le acabó la pensión de Thalía, se le acabó la pensión a esta tipa ridícula y mantenida. A esta vieja decrepita que ya la saquen de la televisión”, abundó.

Finalmente, Alfredo Adame afirmó que Laura Zapata estafó a su hermana y a su esposo Tommy Motola, por lo que le pidió a la cantante: “ya mándala por un tubo, no le contestes nada, ni le digas nada… no le hagan caso a esta vieja decrépita”.