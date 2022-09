Alfredo Adame revela que tiene 4 fracturas en el cráneo, tras fuerte golpiza

El actor Alfredo Adame fue brutalmente golpeado afuera de su casa, luego de que se suscitara una balacera en la zona de su domicilio.

El conductor de televisión fue llevado al hospital y reveló que tiene cuatro fracturas en la cara, además de que sigue temiendo por un desprendimiento de retina en el ojo.

Alfredo Adame ofreció una entrevista a la periodista Azucena Uresti en Radio Fórmula, en la que dio detalles de su estado de salud.

“Estoy en el hospital, tengo cuatro fracturas en el pómulo derecho, abajo y adentro. Me están revisando el ojo porque no veo bien, posiblemente un desprendimiento de retina, ahorita está tan inflamado que no lo pueden checar”, dijo Alfredo Adame.

“Iré a que me cosan traigo como seis o siete puntadas en la ceja derecha, y a que me revisen y me evalúen, para ver si no son fracturas de cirugía o se arreglan solas, voy a tener que estar en reposo y en descanso”, señaló el actor de telenovelas.

“Estoy en el hospital, tengo cuatro fracturas en el pómulo y quizá desprendimiento de retina”: Alfredo Adame en #AzucenaxFórmula — Azucena Uresti (@azucenau) September 28, 2022

Alfredo Adame narra por qué lo golpearon afuera de su casa

Alfredo Adame contó que cuando llegó a su casa había una movilización policial, así que se metió a su casa a dejar el auto y volvió a salir para preguntarles a sus vecinos lo que había ocurrido. Dijo que había dos personas fallecidas, entre ellas un policía.

Momentos después se acercó una pareja a la zona y él le preguntó al hombre si podía ayudarlo, cuando de repente se desató la pelea.

“Me quedé viendo dos minutos, platicando con los vecinos del condominio de a un lado y cuando estoy en la puerta de mi casa, llega un cuate en un coche con una mujer herida y dice ‘mataron a mi hermano, y a mi mujer la quisieron matar’. Yo pensé que quería que lo dejaran pasar. El cuate se acercó a mí y le dije ‘¿qué pasó te puedo ayudar en algo?’ Y el cuate me dice ‘tú lárgate de aquí que haces aquí chismoso’.

“Me tira un trancazo y lo esquivo. El cuate se va replegando hacia atrás y llega otro por atrás cobarde y me avienta un puñetazo. A la hora que me da el súper trancazo me caigo y me empiezan a agarrar a patadas los dos”, contó Alfredo Adame en una entrevista.

En otras versiones que circulan en las redes sociales señalan que Alfredo Adame habría salido a grabar a las personas fallecidas, por lo que los familiares de la víctima se habrían molestado por eso. El actor negó que haya filmado en el lugar.