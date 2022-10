Alfredo Adame denuncia falta de apoyo de la ANDA tras golpiza: "no me llamaron"

Alfredo Adame despotricó en contra de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) por no apoyarlo tras ser golpeado brutalmente afuera de su casa por unos criminales.

En entrevista con “Venga la Alegría”, Adame denunció que la ANDA, de la cual es miembro, se desentendió de su ataque, pese a que tiene un seguro de gastos médicos en la asociación.

"Ellos deberían de haberme llamado y haberme dicho pero pues, bueno, no sé por qué. Yo sigo cotizando en la ANDA, hasta hace dos años era el que más días trabajados tenía en 33 años", lamentó.

"De la ANDA no me llamaron nunca, creo que era obligación de ellos llamarme, y luego tengo un seguro de gastos médicos mayores, pero decidí no usarlo porque, en primera, por ser un acto criminal yo ya no dije nada porque estos tipos van a tener que pagar una reparación del daño", añadió Adame.

El actor agregó que la cantidad que podría solicitar por reparación del daño asciende al “millón y medio de pesos".

Finalmente, Alfredo Adame reveló que se hará una limpia para terminar con su mala suerte: "me dicen: 'Oye, pero ¿Por qué te metes en tantos problemas? Yo no me meto, me mete. Habríamos de ir a Catemaco, sí, claro que iré a hacer una limpia".