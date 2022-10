Eduin Caz publica preocupante mensaje: "Cuando me vaya diré a quién hago responsable" (FOTO)

El cantante de Grupo Firme, Eduin Caz, publicó un mensaje que dejó a sus fans preocupados sobre el futuro del artista y de la exitosa banda que lidera.

A través de sus historias de instagram, Eduin Caz aseguró que el día que deje este mundo revelará las también pruebas y dará a conocer a quién hace responsable de su partida.

“Cuando decida ya no estar soportando tanta babosada y me vaya de este mundo les diré a quién y a quién hago responsable y el porqué de tantas cosas y pruebas”, escribió Eduin Caz.

Mensaje de Eduin Caz de Grupo Firme Foto: Especial

El líder de Grupo Firme suavizó el tema y aseguró que ahora no tiene planeado dejar el mundo terrenal ni a su agrupación que le dado mucho éxito y fama. “Aún no me voy me faltan años dándoles lata.

Asimismo, en su mensaje Eduin Caz aseguró que sabe la razón por la que la prensa no lo quiere y señaló que dejará grabado un video en el que explicará por qué el éxito de Grupo Firme genera polémica.

“Un día cuando ya no esté en este medio de la música o en otro mundo les voy a contar por qué la prensa no me quiere y por qué todos los medios de comunicación hablan puras pende… sobre mí, por lo pronto les dejaré grabado un video donde explicaré por qué les duele tanto el éxito de Grupo Firme”, advirtió el artista.

Eduin Caz cancela shows de Grupo Firme por salud

El día de ayer se dio a conocer que Grupo Firme canceló sus próximos conciertos, debido a que Eduin Caz tiene una lesión fuerte en la rodilla y se está sometiendo a un tratamiento, todo esto, debido a que hace unas semanas se presentó en Estados Unidos donde hizo un intenso baile que le cobró factura.