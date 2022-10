Eduin Caz confiesa que se drogó tras la pelea del Canelo: "Me sentía The Walking Dead"

Eduin Caz dijo hace un tiempo que le gustaba mucho el alcohol, pero que no le entraba a las drogas; pero tal parece ser que el cantante le mintió a todos sus fans pues confesó que se metió estupefacientes tras la pelea del Canelo.

Esto causó asco entre sus fans, pues al principio era divertido verlo ebrio en sus conciertos y en sus redes, pero sus seguidores consideran que hacerlo casi diario ya no es divertido, sino triste.

Ahora, en entrevista con Nicky Jam, Eduin Caz confesó que se drogó tras la pelea del Canelo, durante una fiesta en la que se “desconectó”.

“Llegamos muy temprano y nos pusimos a jugar baraja, blackjack, estábamos jugando, e iban otros amigos que les gusta fumar, yo no fumo. Te lo juro que no uso drogas, no es lo mío y no se me da; la borrachera bienvenida, pero las drogas no es lo mío y me dice un amigo: ‘No que todos’, traía unas gomitas y me dio una gomita”, narró.

Tras ello, Eduin narró que le dio la “pálida”: "Como a la media hora ya miraba como cien gentes paradas esperándome para una foto y en mi mente decía yo: ¿Me van a pegar o qué? Me levanté y arranqué corriendo entre las maquinitas, yo andaba en otro mundo, me sentía ‘The Walking Dead’. No lo volvería a hacer”.